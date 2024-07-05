Задымление произошло в Доме культуры в Москве

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Задымление произошло в Доме культуры на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

Возгорание случилось на втором этаже четырехэтажного здания. Оттуда идет черный дым. Спасатели ведут разведку в помещениях и вскрывают кровлю. Дальнейшая информация уточняется, рассказали в ведомстве.

Вечером 4 июля в границах станции Москва-Товарная-Смоленская загорелся ангар. Для тушения огня привлекли 10 единиц техники, 37 спасателей и пожарный поезд. Последний подвез к месту происшествия 120 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. На движение электропоездов возгорание не повлияло.

Позже спасатели локализовали пожар на площади 600 квадратных метров и ликвидировали его.