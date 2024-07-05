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05 июля, 19:30

Происшествия

Новости регионов: автобус сгорел в районе Новой Купавны

Новости регионов: автобус сгорел в районе Новой Купавны

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Автобус сгорел на Горьковском шоссе в районе Новой Купавны. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Огонь уже потушили. Согласно первым кадрам очевидцев, возгорание произошло в задней части автобуса.

Мужчина спрыгнул со скалы и после прыжка не вынырнул из воды. Это произошло в Приморье на мысе Тобизина. За мужчиной прыгнул друг, но помочь не удалось. Водолазы уже обнаружили тело и передали полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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