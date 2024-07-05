Новости регионов: автобус сгорел в районе Новой Купавны

Автобус сгорел на Горьковском шоссе в районе Новой Купавны. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Огонь уже потушили. Согласно первым кадрам очевидцев, возгорание произошло в задней части автобуса.

Мужчина спрыгнул со скалы и после прыжка не вынырнул из воды. Это произошло в Приморье на мысе Тобизина. За мужчиной прыгнул друг, но помочь не удалось. Водолазы уже обнаружили тело и передали полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.