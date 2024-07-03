Момент ДТП с автобусом в Турции попал на камеры

Видео: телеграм-канал SHOT

Момент аварии с участием автобуса с туристами в Турции попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как транспортное средство на скорости влетает в бетонный столб и ограждение. Автобус получил серьезные повреждения.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в автобусе ехали 25 туристов, 18 из которых были из РФ, а еще 7 – из Белоруссии. Жертв в результате ДТП нет, пострадали 20 человек. Часть из них уже выписалась из больниц, а пятеро даже успели попасть на свои рейсы и вылететь домой.

При этом водитель автобуса скончался в больнице.

Происшествие случилось утром 3 июля, когда автобус выполнял трансферт в аэропорт Антальи. ДТП произошло в районе выезда на объездное шоссе возле города Манавгат.

