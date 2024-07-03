АТОР заявила об отсутствии жертв среди туристов в ДТП с туристами из РФ в Турции

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Жертв среди туристов осле ДТП с российскими и белорусскими туристами в Турции нет, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В результате аварии пострадали 20 туристов, а сам автобус получил серьезные повреждения. Часть из раненых уже выписалась из больниц, а пятеро не получившие травм успели попасть на свои рейсы и уже вылетели домой, заявили в АТОР.

Автобус выполнял трансферт в аэропорт Антальи, когда рано утром 3 июля на скорости врезался в бетонный столб в районе выезда на объездное шоссе возле города Манавгат провинции Анталья. Внутри находились 25 туристов, 18 из которых были из РФ, а еще 7 – из Белоруссии.

Водитель миди-баса скончался в больнице.

Турецкие СМИ уточняли, что среди 20 обратившихся за медицинской помощью 16 граждан РФ и 4 гражданина Белоруссии.

