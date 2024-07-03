03 июля, 11:25Происшествия
Двадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Анталье
Фото: телеграм-канал SHOT
Двадцать человек пострадали в результате аварии с автобусом с российскими и белорусскими туристами в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает портал газеты BirGün.
По данным издания, среди пострадавших есть 16 россиян и 4 граждан Белоруссии. Их доставили в больницы города Манавгат.
Об аварии с микроавтобусом в Анталье стало известно днем 3 июля. Транспорт врезался в бетонный столб в районе кольцевой дороги города Манавгат, когда перевозил туристов из отелей Аланьи в аэропорт.
По предварительным данным, ранения получили пассажиры и водитель. Полиция начала расследование.
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