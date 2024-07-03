Двадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Анталье

Фото: телеграм-канал SHOT

Двадцать человек пострадали в результате аварии с автобусом с российскими и белорусскими туристами в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает портал газеты BirGün.

По данным издания, среди пострадавших есть 16 россиян и 4 граждан Белоруссии. Их доставили в больницы города Манавгат.

Об аварии с микроавтобусом в Анталье стало известно днем 3 июля. Транспорт врезался в бетонный столб в районе кольцевой дороги города Манавгат, когда перевозил туристов из отелей Аланьи в аэропорт.

По предварительным данным, ранения получили пассажиры и водитель. Полиция начала расследование.

