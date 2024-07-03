Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье

Фото: iha.com.tr

Микроавтобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в провинции Анталья, передает агентство IHA.

Транспорт врезался в бетонный столб в районе кольцевой дороги города Манавгат рано утром 3 июля, когда перевозил туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи.

По предварительным данным, ранения получили пассажиры и водитель. Их уже направили в больницы, а полицейские начали расследование произошедшего.

Ранее стало известно о 17 пострадавших в результате ДТП автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса. Инцидент случился утром 27 июня, когда водитель автобуса врезался в грузовое авто, стоявшее у въезда на ремонтируемый участок дороги.

