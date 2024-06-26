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26 июня, 16:09

Происшествия

Один человек погиб и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Алма-Ате

Фото: телеграм-канал Almaty News

В аварии с автобусом в Алма-Ате пострадали 25 человек, есть один погибший. О происшествии рассказали в местном управлении здравоохранения.

Транспорт столкнулся с легковушкой на улице Макатаева. Один человек скончался еще до госпитализации.

"В ДТП пострадали 25 человек, 22 из них доставлены в стационары города. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данному инциденту завели уголовное дело.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с маршруткой на северо-западе Москвы. Транспортное средство на скорости врезалось в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Автобус попал в ДТП на Дмитровском шоссе

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