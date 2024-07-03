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Новости

03 июля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: 1,5 млн кубометров воды откачали в трех поселениях в Приморье

Новости регионов: 1,5 млн кубометров воды откачали в трех поселениях в Приморье

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В Приморье сотрудники МЧС вызволяют жителей из паводкового плена. Для жителей трех поселений, в которых затоплены дороги, организовано 9 лодочных переправ. Кроме того, откачено около 1,5 миллиона кубометров воды, а также организована доставка почти 10 тонн продуктов.

Тем временем на острове Итуруп сотрудники одного из предприятий решили переехать на другой участок берега по дну моря. В итоге машина застряла прямо во время прилива. Однако происшествие обошлось без последствий, никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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