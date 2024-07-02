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02 июля, 08:30

Происшествия

Новости регионов: более 1,5 тыс спасателей задействованы в тушении пожаров в Якутии

Новости регионов: более 1,5 тыс спасателей задействованы в тушении пожаров в Якутии

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В Якутии более 1,5 тысячи спасателей борются с лесными пожарами. Всего на территории региона зафиксировано 105 возгораний. Огонь охватил 350 тысяч гектаров. К тушению подключилась авиация, в том числе самолеты-зондировщики. На особом контроле МЧС находятся восемь пожаров, которые приближаются к населенным пунктам. С помощью сельхозтехники там прокладывают минерализованные полосы, через которые огонь не сможет перейти.

Тем временем в Хабаровске задержали женщину, перевозившую 50 килограммов черной икры. Оперативники обнаружили в ее автомобиле самодельный термоящик, внутри которого находилось 111 пластиковых контейнеров. Женщина заявила, что нашла партию на окраине родного села и решила угостить деликатесом родственников в Хабаровске.

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