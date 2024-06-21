Грабители ворвались в дом футболиста Роберто Баджо

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Пять вооруженных грабителей ворвалась в дом итальянского футболиста Роберто Баджо и ударили его рукояткой пистолета по голове. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Спортсмен попытался оказать сопротивление, однако из-за удара у него началось сильное кровотечение.

Грабители связали Баджо и его семью и закрыли в одной из комнат. Хозяин дома смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода неизвестных. После этого футболист вызвал полицию, а его самого забрали в больницу.

Ранее четверо неизвестных ограбили бутик модного дома Chanel в центре Парижа. Ночью злоумышленники протаранили витрину магазина на автомобиле, проникли в здание, вынесли несколько сумок и подожгли машину. Как пишут журналисты, задержать преступников по горячим следам не удалось.

До этого СМИ сообщали, что грабители украли ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома экс-главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже. По данным прессы, преступники похитили двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Бывшего министра в момент ограбления дома не было. Он подал заявление о краже в полицию, утверждали журналисты.

