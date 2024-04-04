Одно из крупнейших ограблений произошло в Лос-Анджелесе – Los Angeles Times

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Одно из крупнейших ограблений произошло в американском Лос-Анджелесе, воры похитили из денежного хранилища в долине Сан-Фернандо 30 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает газета Los Angeles Times.

"В ходе одного из самых крупных денежных ограблений в истории Лос-Анджелеса грабители сумели скрыться с не менее чем 30 миллионами долларов, совершив кражу в денежном хранилище в долине Сан-Фернандо в пасхальное воскресенье", – указано в сообщении.

Начальник полицейского управления Лос-Анджелеса Элейн Моралес сообщил, что воры сумели проникнуть в здание хранилища и взломать сейф с наличными. Источники газеты сообщают, что, согласно предварительным данным, полученным в ходе расследования, воры проникли в хранилище с крыши. На данный момент остается неясным, каким образом злоумышленники сумели обойти систему сигнализации.

Уточняется, что управляющие хранилища заметили потерю денег лишь в понедельник. К расследованию ограбления подключили силы ФБР.

Ранее в Испании задержали шесть человек, ликвидировав специализирующуюся на ограблениях домов знаменитых футболистов преступную группу. Злоумышленники совершили восемь краж с июля 2022 года в Мадриде и его провинциях.

Задержанные в ходе преступной деятельности задействовали фотографии, видеоматериалы и другую информацию о домах из соцсетей, которую публиковали футболисты, их родные и друзья.