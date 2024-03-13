Испанская полиция задержала группу грабителей домов футболистов

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В Испании задержали шесть человек, ликвидировав специализирующуюся на ограблениях домов знаменитых футболистов преступную группу. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

"Агенты Национальной полиции ликвидировали преступную группу, предположительно занимавшуюся кражами в элитных жилых комплексах, в основном в домах футболистов. Шесть ее членов были задержаны", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники совершили восемь краж с июля 2022 года в Мадриде и его провинциях. Задержанные в ходе преступной деятельности задействовали фотографии, видеоматериалы и другую информацию о домах из соцсетей, которую публиковали футболисты, их родные и друзья.

В МВД добавили, что троих злоумышленников уже арестовали.

В частности, следствие было занято делом об ограблении дома нападающего клуба "Реал Мадрид" Родриго Силва де Гоис. В СМИ писали, что инцидент произошел в мае 2023 года, преступники смогли украсть вещи на сумму около 500 000 евро, включая элитные часы и ювелирные изделия.

Испанские правоохранители отследили некоторые из похищенных вещей. Выяснилось, что их получателем был управляющий заведением, который занимается скупкой драгоценных металлов в Мадриде.

Ранее в прессе сообщали об ограблении дома девушки футболиста саудовского "Аль-Хиляля" Неймара. По данным СМИ, дом расположен в Бразилии, злоумышленники тогда взяли в заложники ее родителей. Позже девушка подтвердила факт ограбления, заверив, что обошлось без пострадавших.

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