В подмосковном Новоглаголево ограбили дом вдовы Градского

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила в полицию об ограблении ее дома в деревне Новоглаголево. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Уточняется, что из дома украли посуду, стулья и проектор. Тем не менее сумма ущерба пока еще не установлена.

Ранее сообщалось, что в Милане обокрали бутик премиального бренда Hermes, из него вынесли четыре сумки на сумму 90 тысяч евро.

До этого неизвестные попытались проникнуть в парижский дом актрисы и певицы Джейн Биркин, которая умерла 16 июля.