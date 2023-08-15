Стендапер Тисенко опроверг сообщения о своей госпитализации после драки

Фото: vk.com/nikolay.tisenko

Стендап-комик Николай Тисенко рассказал, что его ударили по лицу, когда он заступился за мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее в Сети появилась информация о том, что комика избили, в результате чего он якобы попал в больницу с сотрясением мозга. Однако Тисенко опроверг эти сообщения, указав на их некорректность. По его словам, СМИ слишком утрировали ситуацию, которая произошла на самом деле.

"В Питере я вступился за человека, которого избивали, сам получил по лицу. В больнице я не нахожусь. Я уже в Москве, у нас сегодня вечером мастер-класс у нашего импровизационного театра. 18 августа концерт в Питере, 20 августа – в Москве, так что все идет по рабочему графику", – уточнил он.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые избили и ограбили полицейского.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Силикатная. О нем сообщила женщина, которая стала очевидицей инцидента. Известно, что в момент нападения пострадавший мужчина 1988 года рождения был в гражданской одежде, поскольку это было свободное от службы время. Мужчине потребовалась медпомощь.



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