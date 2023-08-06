Пьяная компания избила ветерана СВО и повредила его автомобиль в Забайкалье

Фото: Следственный комитет РФ

Нетрезвая компания напала на ветерана СВО и повредила его автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Глава региона Александр Осипов рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что конфликт между двумя компаниями произошел в одном из кафе.

"Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения", – говорится в публикации.

Также было повреждено транспортное средство ветерана.

В свою очередь, УМВД по краю на своем официальном сайте сообщает, что правоохранителям удалось установить личности нападавших. Против них завели уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

"По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение", – добавили в полиции.

Ранее в подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые избили и ограбили полицейского.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Силикатная. О нем сообщила женщина, которая стала очевидицей инцидента. Известно, что в момент нападения пострадавший мужчина 1988 года рождения был в гражданской одежде, поскольку это было свободное от службы время. Мужчине потребовалась медпомощь.



Двоих мужчин задержали после драки в Москве