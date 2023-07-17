Двое мужчин избили и ограбили полицейского в Подольске

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В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые избили и ограбили полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Силикатная. О нем сообщила женщина, которая стала очевидицей инцидента. Известно, что в момент нападения пострадавший мужчина 1988 года рождения был в гражданской одежде, поскольку это было свободное от службы время. Мужчине потребовалась медпомощь.

Подозреваемых в совершении преступления вскоре задержали, ими оказались ранее судимые местные жители 29 и 39 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Ранее в городе Киселевске Кемеровской области пьяный мужчина ранил ножом двух сотрудников полиции. Инцидент произошел, когда мужчину хотели задержать из-за его неадекватного поведения. Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

