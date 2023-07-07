Мужчина ранил ножом двух полицейских в Кемеровской области

Фото: телеграм-канал "Мой Киселевск"

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом двух сотрудников отдела полиции "Красный камень" в Киселевске Кемеровской области и скрылся с места. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел в момент задержания мужчины из-за его неадекватного поведения. На требование полицейских бросить нож он не реагировал. Сотрудники полиции получили ранения в плечи.

"Потерпевшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По информации регионального главка МВД, нападение на полицейских совершил 32-летний местный житель. До этого его привлекали к ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Мужчину уже нашли, в ближайшее время его доставят к следователю.

До этого пенсионер МВД сбил велосипедиста в Подмосковье и ударил его ножом. Пострадавшему удалось сбежать с места происшествия и обратиться за помощью к медикам. Злоумышленника арестовали.

