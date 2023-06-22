Пенсионер МВД сбил велосипедиста в Подмосковье и ударил его ножом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобилист сбил велосипедиста в Воскресенске, а затем ударил его ножом из-за поврежденной в результате столкновения машины. Прокуратура Московской области рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 15 июня.

"Мужчина, двигаясь на своем автомобиле по дороге в село Косяково, совершил столкновение с велосипедистом. Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота", – сообщается в публикации.

Пострадавший смог убежать и обратиться за медицинской помощью. Позднее правоохранителям удалось задержать водителя.

Суд принял решение отправить злоумышленника под домашний арест до 17 августа. В отношении мужчины завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В свою очередь, в полиции ТАСС рассказали, что за рулем автомобиля находился пенсионер МВД. Там отметили, что в настоящее время он является вольнонаемным работником одного из подразделений столичной Госавтоинспекции. В пресс-службе столичного управления МВД уточнили, что в ближайшее время его уволят, он понесет наказание "в установленном законом порядке".

Ранее 14-летний подросток напал с ножом на пожилых родственников в городском округе Шаховская Подмосковья.

По данным следствия, в ночное время мальчик без видимых причин ударил ножом спящую 59-летнюю бабушку и 84-летнюю прабабушку, впоследствии им потребовалась медицинская помощь. На крики женщин прибежал 60-летний дедушка, которому подросток тоже нанес повреждения, но они оказались неопасными для жизни. После случившегося нападавший скрылся, его обнаружили полицейские.



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