Подросток напал с ножом на пожилых родственников в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

14-летний подросток напал с ножом на пожилых родственников в городском округе Шаховская Подмосковья. Об этом сообщает местное отделение ГСУ СК России в своем телеграм-канале.

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 мая мальчик без видимых причин ударил ножом спящую 59-летнюю бабушку и 84-летнюю прабабушку, впоследствии им потребовалась медицинская помощь. На крики женщин прибежал 60-летний дедушка, которому подросток тоже нанес повреждения, но они оказались неопасными для жизни. После случившегося нападавший скрылся, его обнаружили полицейские.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц"). По информации телеграм-канала прокуратуры Московской области, суд и прокуратура рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения в ближайшее время.

Сообщается, что следователи сейчас проводят допросы, решается вопрос о проведении освидетельствования подростка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения, истребованы характеристики ребенка по месту регистрации в Москве. Также проведен осмотр места происшествия и назначены экспертизы.

Ранее суд арестовал на два месяца школьника из Волгоградской области, который ранил одноклассницу ножом во время линейки в честь последнего звонка. По факту нападения правоохранители завели уголовное дело о покушении на убийство.

Также житель Сургута нанес тестю не менее семи ранений после того, как тот отказался вернуть ему жену. Убийству предшествовала семейная ссора.