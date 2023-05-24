Житель Сургута зарезал тестя на улице за отказ вернуть ему жену

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Житель Сургута нанес тестю не менее семи ранений после того, как тот отказался вернуть ему жену. Об этом сообщает телеканал "360".

Убийству предшествовала семейная ссора, сообщает источник телеканала. Злоумышленник употреблял наркотики и избивал жену, отец женщины забрал ее домой, добавляет он.

По информации собеседника СМИ, мужчина прошел лечение от наркотической зависимости и вернулся за супругой, но тесть ему отказал. После этого он подкараулил тестя около принадлежащего ему кафе и напал с ножом. Свидетелями поножовщины стали работники общепита. Злоумышленник пытался открыть дверь заведения, но не справился и пошел к своему автомобилю.

С места преступления он скрылся на своей машине Mercedes, уточнили в пресс-службе управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра.

Сообщается, что, когда мужчина доехал до побережья Оби, он сжег автомобиль и скрылся. Сейчас его ищут полицейские.

Ранее в Омске мужчина с двойным гражданством России и Египта заказал убийство жены, с которой он не хотел делить дочь и бизнес. По версии следствия, 41-летний египтянин нашел исполнителя через своего знакомого в интернете, у которого ранее были проблемы с законом. Мужчина, убедившись, что заказчик настроен серьезно, сообщил в полицию о готовящемся преступлении.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина выбросил обожженный труп женщины на лестничную клетку. О происшествии в полицию сообщила жительница дома, которая увидела, как ее сосед вытащил из своей квартиры труп женщины с травмами ног.