В Воронеже женщина с арбалетом попыталась помешать установке лифтов в доме

Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"

В Воронеже жители одного из домов, находящегося на улице Лизюкова, сообщили полицейским о неадекватном поведении женщины, которая попыталась помешать установке лифтов и угрожала арбалетом. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МВД по Воронежской области.

"Данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел полиции, пострадавших от ее действий нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", – сказала руководитель пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.

Она отметила, что женщина решила выйти на придомовую территорию с арбалетом и хотела помешать установке лифтов в многоквартирном доме. По ее словам, управляющая компания решила установить их на средства жильцов дома.

"Пока не пройдет прокурорская проверка по этому вопросу, никакая мерзость в мой дом не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты, а потом я вызову милицию и скорую, поеду в отдел и объясню причину своих действий", – передает слова женщины с арбалетом РИА Воронеж.

Ряд телеграм-каналов сообщал, что приехавший лифтер отнял у женщины арбалет, после чего они приняли решение вызвать на место полицию.

В Фонде капитального ремонта заявили, что замена лифтов в многоквартирном доме должна была проводиться согласно региональной программе капитального ремонта.

"Большинство собственников помещений в этом доме на общем собрании проголосовали за проведение замены лифтов", – добавили в фонде.

Причиной нападения женщины на лифтера стало отчаяние местных жителей, которые пытаются организовать ТСЖ в своем доме, но сотрудники управляющей компании всячески мешают им это сделать, рассказала очевидица произошедшего. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам одной из жительниц дома, граждане изначально выступали против установки лифтов. Они просили управляющую компанию в первую очередь отремонтировать коммуникации, отопление, системы холодного и горячего водоснабжения.

Данные работы отложили до 2050 года, зато на текущий год запланировали установку подъемников, подчеркнула она.

Очевидица конфликта отметила, что женщина с арбалетом никому не угрожала, но это делал представитель подрядной организации. Женщину с оружием призывали отойти от погрузчика, но она отказывалась. К тому же арбалет не был заряжен и стоял на предохранителе.

"Он (лифтер. – Прим. ред.) просто кинулся и вырывал у нее этот арбалет. Никто никому не угрожал, никто ни в кого не стрелял, ничего такого не было. Потому что нас довели уже до такого состояния, уже писали по поводу лифтов и в прокуратуру, и в ГЖИ, и во все организации, и в ФКР", – добавила жительница дома.

При этом ответа на все письма жильцов в разные инстанции так и не было получено, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что житель поселка Трудовое в Приморском крае поджег мужчину из самодельного огнемета и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину. Конфликт разгорелся из-за предполагаемого воровства электричества. Женщина, в которую напавший выстрелил из ружья, является председателем садового товарищества.

Отмечалось, что один из потерпевших получил обширные ожоги 60% тела, а женщине стрелой из ружья насквозь пронзило шею. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

