Подозреваемых в избиении девушки из-за голубых волос задержали в Свердловской области

Фото: Следственный комитет РФ

Полицейские задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в городе Каменск-Уральском Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию накануне вечером. По ее словам, 1 августа двое неизвестных напали на нее и столкнули в фонтан на улице Строителей. Девушка утверждает, что ей также угрожали расправой.

"Установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей 1991 и 1993 годов рождения", – говорится в уведомлении.

Как признались задержанные, они находились в состоянии алкогольного обвинения. Свой поступок злоумышленники объяснили непонравившимся цветом волос пострадавшей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Мать пострадавшей рассказала изданию KU66.RU, что в ходе нападения мужчины кричали о возвращении из зоны СВО. По ее словам, происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Женщина добавила, что среди причин атак мог быть не только цвет волос, но и якобы внешнее сходство с еврейками.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что распространившаяся информация об участии задержанных в СВО не подтвердилась.

Ранее двух подростков избили из-за цвета волос в центре Нижнего Новгорода. Как уточнили в телеграм-каналах, на пострадавших напала толпа из 15 человек. Одному из пострадавших разбили лицо, другой подросток отделался ушибом ребер и пятью сколотыми зубами.

"Московский патруль": срезавшим скальп с жителя Электростали предъявили обвинение