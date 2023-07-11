МВД показало кадры задержания подозреваемых в нападении на жителя Электростали

МВД России показало кадры задержания подозреваемых в нападении на жителя подмосковной Электростали из-за цвета волос. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Двое задержанных объяснили свой поступок перебором с алкоголем. Один из подозреваемых отметил, что был пьян. Свою вину он признал. Второй сообщил, что поначалу счел скальпирование приколом.

Он рассказал, что в ходе распития спиртного к ним подошли двое молодых парней: один – с желтыми волосами, второй – с длинной прической.

"Они что-то у нас спросили, потом сели с нами, начали общаться вот за эти волосы его. Музафар попросил меня сбегать за ножом. Я думал, он приколется как-то, напугает... он начал отрезать ему челку вот эту", – отметил мужчина.

По его словам, когда его друг занимался юношей с желтыми волосами, он побежал за вторым, но не догнал. Когда вернулся, увидел, что у парня с желтыми волосами течет кровь по спине.

Врач, реконструктивный хирург Теймур Кулиев спрогнозировал, как будет проходить восстановление пострадавшего мужчины. Как передает RT, он допустил, что молодому человеку понадобится многоэтапная операция.

"Это надо видеть площадь раны. Если там волосистая часть оставлена, то можно растянуть эспандерами собственную кожу и потом лоскутом закрыть. Со спины взять, с ягодиц, по разному – с невидимых мест. Это не один этап, это многоэтапная операция. Где-то 4–6 месяцев между каждыми операциями", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Электростали двое мужчин срезали молодому человеку волосы вместе с кожей головы.

Инцидент произошел 9 июля, злоумышленникам не понравился цвет волос молодого человека, из-за чего и завязался конфликт. В итоге те решили снять скальп с потерпевшего. 19-летнего парня госпитализировали со скальпированной раной волосяной части головы.

После получения сообщения о произошедшем сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-разыскные мероприятия. В результате на следующий день правоохранители задержали первого подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Коми 1999 года рождения.

Позже оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории Обнинска Калужской области, где и был задержан.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.