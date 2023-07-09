В Ленобласти разыскивают мужчину, убившего в Кудрово нового парня своей подруги

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В квартире одного из домов района Кудрово было найдено тело 28-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы СУСК по Ленобласти.

В убийстве подозревают бывшего сожителя девушки, проживающей в этой квартире. Речь идет о мужчине 1995 года рождения, который около 5 утра 9 июля ворвался в квартиру к своей бывшей подруги, избил ее и нанес потерпевшему удары ножом, от которых тот умер на месте.

После совершения преступления подозреваемый скрылся.

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