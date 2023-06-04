Подозреваемого в избиении знакомого до смерти задержали в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемый в избиении своего знакомого, повлекшего за собой смерть последнего, на северо-западе Москвы задержан. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире жилого дома, расположенного на улице Расплетина. Двое мужчин распивали спиртные напитки. 42-летний подозреваемый избил 36-летнего погибшего из-за конфликта, передают в СК.

"В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов руками и ногами, а также деревянным предметом в область головы и туловища потерпевшему. От полученных повреждений последний скончался на месте происшествия. После чего мужчина сам вызвал сотрудников правоохранительных органов", – указано в публикации.

Как отмечают в СК, по факту инцидента возбуждено дело по части 4 стаатьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

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