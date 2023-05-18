В Волгограде полиция задержала треш-стримера, угрожавшего убить девушку в прямом эфире

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Правоохранители задержали в Волгограде треш-стримера, угрожавшего убить девушку в прямом эфире. Соответствующая информация появилась на сайте ГУ МВД по региону.

Сразу несколько местных жителей пожаловались в полицию на видео, которое распространилось в Сети. На кадрах был мужчина, который держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, и угрожал расправой девушке, на лице которой были следы телесных повреждений.

"В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", – сообщается в материале.

Пострадавшую доставили в больницу. В квартире также нашли травматический пистолет. Правоохранители организовали проверочные мероприятия.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность как для создателей треш-стримов, так и для покупателей такого контента. Он обратил внимание на то, что демонстрация сцен насилия в телеэфире и интернете может привести к случаям подростковой жестокости.

Глава ведомства поделился, что при этом не видит ничего плохого в популярности тех блогеров, которые создают контент, соответствующий общепринятым моральным и нравственным нормам.

