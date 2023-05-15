07:28Общество
Бастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов
Фото: kremlin.ru
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность как для создателей треш-стримов, так и для покупателей такого контента. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Он добавил, что в СК ранее поступал на согласование законопроект, который направлен на введение административной и уголовной ответственности за треш-стримы.
Тем не менее, по словам Бастрыкина, предлагаемые нововведения по борьбе с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должны осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя, который готов платить за подобный контент и тем самым стимулировать его создание и дальнейшее распространение.
Председатель СК РФ обратил внимание на то, что демонстрация сцен насилия в телеэфире и интернете может привести к случаям подростковой жестокости.
"Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью, и унижением слабого. Казанский стрелок Галявиев, напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя богом. И таких примеров масса", – отметил Бастрыкин.
Глава ведомства поделился, что при этом не видит ничего плохого в популярности тех блогеров, которые создают контент, соответствующий общепринятым моральным и нравственным нормам.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за распространение треш-стримов с участием несовершеннолетних в виде лишения свободы на срок до двух лет.
До этого комитет Госдумы по молодежной политике подготовил законопроект, который приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления.
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