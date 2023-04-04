В Госдуме предложили лишать треш-стримеров доступа к интернету

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Инициатива, предполагающая лишение треш-стримеров доступа к интернету, будет обсуждаться на круглом столе комитета Госдумы по молодежной политике во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает глава комитета Артем Метелев.

"В <...> федеральный закон "О связи" предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенному в реестр", – цитирует его ТАСС.

По словам депутата, процесс согласования инициативы с органами исполнительной власти начнется в ближайшее время. Метелев уточнил, что в законопроект будут также внесены поправки, которые запретят распространять в СМИ информацию о включенных в реестр треш-стримерах и их контенте.

Парламентарий добавил, что государство должно иметь "инструментарий по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда". При этом ведение реестра нарушителей депутат предлагает делегировать Роскомнадзору.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по молодежной политике подготовил законопроект, который приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления. Метелев отметил, что в ходе таких трансляций уже происходили "убийства на камеру".

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