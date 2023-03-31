Юрист рассказала, какое наказание может грозить помочившемуся на икону блогеру

Против треш-блогера Станислава Базарова возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Ранее он опубликовал видео в своих соцсетях, в котором помочился на икону. Молодого человека задержали в самолете при попытке покинуть Россию. Разбираемся, какое наказание может грозить треш-блогеру.



Осквернил икону

Фото: телеграм-канал "СТАСИК КУДРЯВЫЙ 🔞"

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело в отношении треш-блогера Станислава Базарова (известен в Сети под именем Стасик Кудрявый) за оскорбление чувств верующих и распространение порнографических материалов. По информации ведомства, 28 марта молодой человек в квартире в Зеленограде записал ролик, на котором осквернил икону.





из сообщения ГСУ СК России по Москве Преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, находясь в полуобнаженном виде, публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Ролик, где Базаров помочился на икону и поцеловал ее, был опубликован в телеграм-канале блогера. Оригинал видео уже недоступен к просмотру. Вечером 29 марта молодой человек написал в своих соцсетях, что "любит Россию всем сердцем", но "вынужден покинуть ее на некоторое время". Чуть позднее юноша сообщил, что его выводят из самолета. В Столичном главке СК РФ подтвердили задержание блогера.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина допустила, что по итогам разбирательств следователи, вероятно, "вскроют" и другие "преступления" Базарова. "Стоит вспомнить хулиганство в метро, пропаганду ЛГБТ, рекламу магазинов по продаже наркотиков и распространение неприличных, порнографических видео", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Мизулина заявляла, что треш-блогеру как наркозависимому требуется помощь и реабилитация. По словам директора Лиги безопасного интернета, Базаров занимается проституцией "чуть ли не с несовершеннолетнего возраста, причем его мама в курсе и одобряет эту деятельность".



Судья не поскупится?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Мама задержанного блогера Светлана рассказала информационному агентству Regnum, что не знает ничего о том, какие видеоролики записывал ее сын. По словам женщины, он якобы всегда хорошо относился к религии. "У нас религиозная семья, и Стас сам хорошо относился к религии. Мы, правда, давно с ним не общались. Я ничего не знаю о том, что у него сейчас происходит, не знаю даже, как с ним связаться", – объяснила она.

Базарову за оскорбление чувств верующих может грозить штраф до 300 тысяч рублей или до года лишения свободы, а за распространение порнографических материалов – до шести лет. При этом сроки могут сократить, если блогер признает свою вину и раскается, заявила в беседе с Москвой 24 юрист Мария Ярмуш. "Он же для себя уже все сделал: хайпанул, привлек внимание к своему каналу", – говорит специалист.





Мария Ярмуш юрист Не исключаю, что по совокупности всех приговоров судья может не поскупиться для блогера на реальные сроки, а по второй статье (распространение порнографических материалов. – Прим. ред.) запретить ему на срок до 15 лет заниматься блогерской деятельностью... Это помимо того, что могут дать штраф.

При этом, по словам Ярмуш, адвокат блогера может ходатайствовать о проверке молодого человека на вменяемость, чтобы тот избежал уголовной ответственности. "Но невменяемый не понимает своих слов, не может руководить действиями, не знает, где он, находится в состоянии психоза. Тут же человек делает все: снимает, устраивает эпатаж на публику", – пояснила юрист.

Назначить проверку на вменяемость имеет право и СК, уточнила Ярмуш. По ее словам, это возможно, если у следователя будут основания и он захочет удостовериться в адекватности подозреваемого. Если психиатры выяснят, что юноша был не в себе во время съемки ролика, то ему могут назначить принудительное лечение, подытожила эксперт.

