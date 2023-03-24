Без штанов: что грозит россиянину за откровенное фото в священном месте Бали

Российский блогер Юрий Чиликин выложил в Сеть фотографию себя без штанов на балийском вулкане Агунг. После этого он начал получать угрозы от местных жителей, так как гора считается священной. Разбираемся, грозит ли молодому человеку какое-либо наказание.



"Чтобы привлечь внимание"

Приехав на Бали в качестве туриста, Юрий Чиликин решил взобраться на вершину вулкана Агунг вместе с друзьями. Там его запечатлели со спины и без штанов. 19 марта, вернувшись из похода, он опубликовал снимок в своих социальных сетях. Позднее молодой человек признался, что посчитал это "прикольным".





Юрий Чиликин блогер Я не совсем правильно понял трактовку символизма вулкана. Агунг является символом бога Шивы, что олицетворяет мужское начало. Поэтому я выложил эту фотографию, чтобы привлечь внимание своей аудитории. Мне показалось, было бы прикольно, что я таким способом запечатлею момент, что я покоряю еще одну вершину.

"Прикол" не оценили балийцы, так как для них Агунг является священным местом. Снимок стал быстро распространяться в местных пабликах и СМИ, а в адрес блогера начали поступать угрозы, в том числе расправы. Многие посчитали, что россиянина нужно депортировать.

После произошедшего Чиликин удалил пост и записал видео с извинением.

"Хочу извиниться за свои действия, которые осквернили священный вулкан для местного народа. Моим действиям нет никакого оправдания. Единственное, что привело к этому, – мое личное невежество, незнание особенностей местной религии. Изучив культуру и религию Бали, я понял свою ошибку", – признался он.

Молодой человек встретился с местной активисткой, чтобы объяснить ситуацию и еще раз публично принести извинения. По словам блогера, он готов к возможной депортации, но перед этим хочет поучаствовать в церемонии подношения богам на Агунге, чтобы уехать "со спокойной душой".



Штраф и депортация?

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/chila_brazila

Когда гражданин России совершает противоправные действия в другой стране, его могут депортировать на родину и привлечь к ответственности по законам РФ, если между двумя государствами есть соглашение. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Власти Индонезии могут обратиться за оказанием правовой помощи в РФ, если признают действия гражданина уголовно наказуемыми, так как между государствами заключен международный договор. По законодательству РФ это статья 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Она влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, россиянина действительно могут депортировать из страны, добавила эксперт.

"В качестве ответа на его "просто сделал это по незнанию", напомню, что незнание закона не освобождает от ответственности. Необходимо интересоваться традициями, обычаями, законами и запретами места пребывания, пусть даже временного", – заключила юрист.

Ранее стало известно, что Индонезия депортировала с острова Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ. Причиной выдворения стало нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство.