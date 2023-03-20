Индонезия депортировала с Бали 47 иностранцев, в том числе 13 россиян

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Индонезия депортировала с острова Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ, сообщает Bloomberg.

За какой срок депортировали такое количество иностранцев, не уточняется. Известно лишь, что это произошло в рамках борьбы со злоупотреблением визами гражданами других государств, которые не отдыхают, а работают.

Глава балийского отделения Минюста Ангиата Напитупулу рассказал, эти люди были депортированы за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. Кроме того, в отношении одного гражданина Украины запустили судебное разбирательство в связи с использованием поддельного индонезийского удостоверения личности.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.

В свою очередь, иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.



Визовый режим для россиян хотят ужесточить на Бали

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