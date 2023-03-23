Жители Бали пожаловались на заселенную россиянами "маленькую Москву"

Фото: depositphotos/Sofia_Zhuravets

На индонезийском острове Бали местные жители обратились в правоохранительные органы из-за деревни в округе Южная Кута, которую заселили игнорирующие местные обычаи российские туристы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индонезийское издание Detik.

Наличие проблемы подтверждает глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди. По его словам, сейчас общественники вместе с юристами выясняют, насколько законно компактное проживание такого большого количества представителей одной национальности.

"Признаки существования "маленькой Москвы" действительно имеются. <...> Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб", – сказал он.

Как пишет The Wall Street Journal, некоторые россияне игнорируют миграционное законодательство и остаются на Бали дольше положенного срока. На острове они продолжают удаленно работать на компании из РФ или же уходят в сферу услуг, чтобы обслуживать растущую российскую общину.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Индонезия депортировала с Бали 47 иностранных туристов, включая 13 граждан РФ. Срок, за который приводится статистика, не уточнялся, однако отмечалось, что это произошло в рамках борьбы со злоупотреблением визами иностранцами, которые не отдыхают, а работают.



На Бали и Пхукете вводят ограничения для российских туристов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!