Власти Бали заявили о слежке за соцсетями российских туристов

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Офицеры миграционной службы Бали заявили о слежке за социальными сетями россиян для выявления нарушений правил туристической визы. Благодаря этому методу удалось депортировать двоих человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито.

Сугито отметил, что двое граждан России обучали соотечественников езде на мотоциклах. Их удалось найти при помощи публикации в социальных сетях и депортировать из Индонезии.

"Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно сообщает о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев", – пояснил Сугито, выступая на пресс-конференции.

Ранее власти острова запретили туристам брать в аренду мотоциклы. Как отмечал губернатор Бали Ваян Костер, это связано с поведением иностранцев. Он предложил им пользоваться транспортными услугами, которые предоставляет туристический бизнес острова. Запрет на аренду мотоциклов может быть связан и с серией аварий, участниками которых стали граждане России и Украины.



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