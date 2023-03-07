В ГД подготовили законопроект, приравнивающий треш-стримы к отягчающим обстоятельствам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по молодежной политике подготовил законопроект, который приравнивает треш-стримы к отягчающим обстоятельствам при назначении дальнейших наказаний за преступления. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Был ряд убийств на камеру: на одном треш-стриме на балконе заморозили девушку, на втором – накачали наркотой; <…> было много таких случаев – обращения в том числе поступают", – заявил председатель комитета Артем Метелев.

Депутат подчеркнул, что именно по этим причинам был разработан законопроект, который предлагает несколько решений. Первое решение приравнивает преступление, совершенное в прямом эфире и на глазах множества зрителей, к отягчающему обстоятельству. Второе решение предлагает в несколько раз повысить штрафы за саму деятельность стримеров.

"Их сегодня вообще, кстати, нет. Первично нужно прощать людей, если это не преступления, но нужно делать серьезными административные штрафы за треш-стриминг; если повторно человек совершает, то это уголовная статья", – подчеркнул Метелев.

Третье решение в законопроекте предлагает создать инструменты для блокировки таких стримеров, которые могли бы быть непосредственно у государства. Например, Роскомнадзор по решению суда мог бы вести соответствующий список лиц. По словам Метелева, такая возможность помогла бы государству раз и навсегда решить вопрос с треш-стримингом.

"Мы сейчас начнем процедуру согласования с правительством", – подчеркнул депутат.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о проекте закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Парламентарии выступили с предложением лишать на три года свободы тех, чьи нарушения повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или же был причинен крупный ущерб.



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