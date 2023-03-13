В Совфеде высказались об ужесточающем наказание для треш-стримеров законопроекте

В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий штрафы для треш-стримеров. Документ также предлагает приравнивать такие трансляции к отягчающим обстоятельствам, если в прямом эфире было совершено преступление. Рассказываем подробности и разбираемся, поможет ли возможное нововведение в борьбе с треш-стримингом.



Расплата за треш

В РФ за треш-стриминг предлагается ужесточить ответственность, следует из законопроекта, подготовленного комитетом Госдумы по молодежной политике. Его глава Артем Метелев отметил, что в ходе таких трансляций уже происходили "убийства на камеру". В частности, депутат напомнил о смерти девушки во время прямого эфира блогера Reeflay в 2020 году, которого затем приговорили к шести годам колонии строгого режима.





Артем Метелев глава комитета Госдумы по молодежной политике Законопроект предлагает несколько решений насчет треш-стримеров, первое – признать онлайн-трансляцию отягчающим обстоятельством. Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже.

Другое решение касается штрафов за треш-стримы. "Их сегодня вообще, кстати, нет. Первично нужно прощать людей, если это не преступления, но нужно делать серьезными административные штрафы за треш-стриминг; если повторно человек совершает, то это уголовная статья", – уверен Метелев.

Если законопроект примут, за его нарушение граждан начнут штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей, а юрлиц – от 500 тысяч до миллиона рублей. Также в обоих случаях конфискуют оборудование для создания материалов. "Третье предложение, которое в этом законопроекте, о том, чтобы в государстве появился инструментарий блокировки таких людей. <…> Мы подумали о том, что если такое решение суда предоставить Роскомнадзору, который бы вел соответствующий реестр лиц, то тогда бы у государства появился инструментарий, который позволит навсегда решать этот вопрос", – рассказал Метелев.

Для реализации нововведения правки планируют внести в Уголовный кодекс и КоАП. Также изменения появятся в некоторых законодательных актах. В частности, СМИ могут запретить распространять информацию о включенных в реестр стримерах-нарушителях. Кроме того, таким гражданам предлагают прекратить предоставление услуги связи.



Ответственность как в жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Законопроект о новых мерах наказания для треш-стримеров готовы поддержать в верхней палате парламента. Об этом Москве 24 заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. "Я этот законопроект горячо поддержу и приму участие в его обсуждении", – подчеркнул он.

По мнению сенатора, люди должны нести ответственность за антиобщественное поведение в Сети.





Александр Башкин член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Интернет – это такое же общественное пространство. Соблюдать правила, уважать человеческое достоинство, обеспечивать безопасность граждан в киберсреде нужно ничуть не меньше, чем на улице. А с учетом того, что аудитория бесконечно широка, то не то что не меньше, а даже больше.

Башкин добавил, что обсуждать необходимость смягчения или ужесточения предлагаемых наказаний можно, только опираясь на практику. "Мы сейчас предполагаем определенный уровень ответственности, а потом должны посмотреть правоприменение, помогает или нет. Смотреть на статистику, уменьшается или не уменьшается проблема, и тогда уже принимать меры корректирующего характера", – пояснил он.

Вместе с тем сенатор считает, что другим отягчающим обстоятельством должна быть признана материальная сторона треш-стримов. "Эти стримы демонстрируют не только безобразные сцены насилия над человеком, это еще и их оплата. То есть дайте донат и девушка получит пощечину, например... Сами транзакции на такие цели должны быть признаны незаконными", – сказал Башкин.

По словам парламентария, такая мера ранее обсуждалась, но не вошла в законопроект. При последующей работе над документом, если он поступит на рассмотрение, этот момент не стоит оставлять без внимания, заключил Башкин.

