"Выдают, будто я живодер": что грозит блогеру с Урала за издевательства над котом

В соцсетях вызвали волну возмущения кадры с издевательствами уральского стримера над котом. В частности, мужчина заставил животное качать пресс, сгибая питомца как куклу. Местные зоозащитники забили тревогу, они обратились в полицию и прокуратуру. В итоге правоохранители организовали проверку и изъяли кота у блогера. Рассказываем подробности и разбираемся, могут ли его наказать за "тренировку" с питомцем.



"У меня кот тоже тренируется"

Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО РЕЖ

Пользователей соцсетей возмутили кадры с участием стримера из города Режа Свердловской области Николая Черепанова, мучившего своего кота по кличке Сеня. В частности, на видео запечатлено, как полуголый мужчина заставил питомца "качать пресс". Одной рукой блогер сжал передние лапы животного, а задние придерживал ногой, сгибая кота как куклу. Кроме того, ложился на него как на подушку, а также грубо хватал за холку. Еще на одной записи видно, что у животного перемотаны скотчем лапы.

Местные зоозащитники обратились в полицию и прокуратуру. Они утверждают, что соседи характеризуют мужчину как неадекватного и жалуются на непонятые звуки из его квартиры. Сам Черепанов отрицает, что жестоко обращается с котом. По словам стримера, его ролики якобы смонтировали, чтобы представить как живодерство.





Николай Черепанов блогер Я занимаюсь час сам, потом я уставший хочу тоже в шутку показать, что у меня кот тоже тренируется. А это все выдают, как будто я живодер какой-то.

Мужчина рассказал, что запись с обмотанными скотчем лапами кота якобы выложил еще четыре года назад, надеясь, что ролик станет вирусным, передает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что питомцу исполнилось восемь лет. После обращения неравнодушных граждан местная полиция организовала проверку, пообещав по ее итогам принять обоснованное процессуальное решение. Кроме того, изъяла у хозяина кота и передала зоозащитникам.

По данным СМИ, после того как разгорелся скандал, блогер убрал со своего YouTube-канала все видео с Сеней. Мужчина даже якобы грозился задушить животное, если публикации о нем не будут удалены. Кроме того, сообщалось, что у питомца сломано правое ухо. Однако волонтер благотворительного фонда, в который был передан кот, Надежда Пасечная заявила, что о точном состоянии полосатого будет известно, когда его привезут в ветеринарную клинику Екатеринбурга.

Она уточнила, что ранее два местных зоозащитника пришли к стримеру домой, но его там не застали. Их встретила мама мужчины, сообщает сайт "Комсомольской правды". "Волонтеры стали с ней общаться, но вместо этого в свой адрес услышали лишь грубость. Женщина вела себя агрессивно, уверяла, что у кота все хорошо и они кормят его колбасой. Кота она хватала и прижимала к себе, на повышенных тонах говорила, что его не отдаст никому", – сказала Пасечная.



Что грозит блогеру?

Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО РЕЖ

Юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 рассказала, что, скорее всего, стример избежит какого-либо наказания. Дело в том, что по статье о жестоком обращении с животными уголовная ответственность грозит, если питомец погиб или получил увечья, пояснила эксперт.





Елена Пономарева юрист Судя по видеозаписям, этот стример ведет себя с животным жестоко с точки зрения морали и нравственности. Но если в ходе проверки у кота не найдут серьезных повреждений, то блогеру не грозит уголовная ответственность.

"На видео у кота нормальная шерсть, он не истощен. Да, у него подавленная психика, но на уголовное преследование это вряд ли тянет", – добавила юрист.

Известно, что Черепанов не первый раз попадает в поле зрения полиции из-за своего контента. Об этом сообщили в отделе МВД по Режевскому району Свердловской области. "У нас проводилась проверка по данному гражданину в сентябре прошлого года, было обращение из-за его роликов в интернете. Итоги проверки таковы – вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", – пояснили в ведомстве.

Правоохранители не смогли пояснить, по какой причине решение оказалось именно таким. Вместе с тем в полиции уточнили, что соседи во время прошлой проверки не жаловались на блогера.

