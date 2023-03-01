Свердловского треш-стримера проверят за видео с качающим пресс котом

Фото: телеграм-канал SHOT

В отношении свердловского треш-стримера, который опубликовал видео с издевательствами над рыжим котом, была организована проверка. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления МВД России по региону Валерий Горелых. Об этом сообщает телеканал "360".

"Есть и другие обращения. Все это будет обобщено и в рамках проверки установлено", – уточнил он.

Представители челябинского приюта для животных добавили, что уральские зоозащитники обратились в прокуратуру из-за этого случая.

"Мы недавно смотрели, искали видео, чтобы в прокуратуру отправить, но он очень много уже удалил. Заявление уже написали", – указали они.

Представитель приюта отметил, что соседи называют стримера крайне неадекватным человеком и жалуются на странные звуки из его квартиры.

Ранее треш-стример Николай Черепанов из Свердловской области опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. По словам блогера, он намеревался поднять охваты.

Как объяснил стример, он "решил помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты". Также мужчина прокомментировал видео с перемотанными лапами кота.

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