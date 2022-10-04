Власти Якутии заинтересовались фото с охотниками и сотней мертвых зайцев

15:10
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru
Минэкологии Якутии организовало проверку после обнаружения в Сети фото, на котором несколько охотников позируют с большим количеством мертвых зайцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутии) в ходе мониторинга сети "Интернет" выявило фото, где неустановленные лица добыли в большом количестве зайца беляка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению запечатленных на фото лиц. В случае установления признаков нарушения ими природоохранного законодательства, властями будут приняты соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские ведут розыск живодеров, которые убили павлинов в одном из кафе на Бауманской улице. Известно, что птицы жили в закрытом вольере, а летом свободно гуляли по территории кафе.
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