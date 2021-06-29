На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями

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На Чукотке возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Магадана Александра Крамаренко из-за отстрела почти 180 гусей. Об этом сообщает РИА Новости.

Скандал вызвала фотография, опубликованная в Instagram. На снимке охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из сотни тушек убитых птиц. Фото заинтересовало департамент природных ресурсов и экологии региона, представители которого пообещали привлечь виновного к ответственности.

Некоторые узнали в лице охотника Крамаренко, однако сам депутат свою вину не признает и утверждает, что фото отредактировано. Кроме того, по его словам, на фотографии только перьевые чучела птиц, а не настоящие гуси.

На данный момент следователи проводят проверку по факту отстрела 178 гусей, а членство Крамаренко в ЕР приостановлено. В случае доказательства вины наказанием может стать лишение свободы сроком на 5 лет.

Весной в Курганской области полиция организовала проверку законности охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова. Фотографии с охоты, на которых запечатлен Хахалов и еще двое мужчин в окружении убитых волков, появились в одном из телеграм-каналов.

Сообщалось, что охота была незаконной, поскольку у Хахалова и его знакомых не было лицензии и необходимых разрешительных документов.