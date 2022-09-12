В кафе в центре Москвы убили павлинов

15:52
Фото: телеграм-канал "Mash"
Полицейские в Москве ведут розыск живодеров, которые убили павлинов в одном из кафе, расположенных в центре столицы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в заведении на Бауманской улице. Известно, что птицы жили в закрытом вольере, а летом свободно гуляли по территории кафе.
"Это же не первый раз. Месяц назад сделали шесть штук, сейчас восемь… Садисты, звери, негодяи. Они здесь живут 15 лет. Первый раз сожрали, уничтожили. Точно один и тот же почерк", – поделился владелец кафе Самвел Гаспарян.
Птицы появились в заведении по его инициативе – хозяин хотел, чтобы красивые питомцы радовали гостей.
На месте происшествия работают криминалисты. Установить все обстоятельства трагедии сложнее из-за того, что вблизи объекта нет камер видеонаблюдения.
В конце июля ветеринары спасли в Диксоне белого медведя, во рту которого застряла жестяная банка. Из-за обезвоживания пострадавшему животному потребовалось установить капельницу.
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