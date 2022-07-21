Ветеринары спасли белого медведя в Красноярском крае

Фото: Москва 24
Ветеринары спасли в Диксоне белого медведя, во рту которого застряла жестяная банка. Об этом в своем телеграм-канале рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, специалисты смогли вытащить банку из пасти животного.
"Успели. Спасли", – написала Радионова.
Местный житель Дмитрий Калашников рассказал, что к белому медведю он шел пешком вместе с ветеринаром. По его словам, специалист взял ружье с усыпляющим веществом.
"Я показал (где лежала медведица. – Прим.ред.), подошли на 10 метров. Я ее отвлек, чтобы она в реку не прыгнула. Он ей в ногу выстрелил, она прошла 50 метров и легла", – рассказал Калашников.
После банку, которая находилась во рту хищника, разжали пассатижами. Калашников добавил, что сейчас у животного обезвоживание, поэтому ему поставили капельницу.
По словам местного жителя, язык у медведицы был порезан не сильно: раны были сверху и снизу. Калашников добавил, что животное увезут в клетке на 65 километров.
Ранее глава Росприроднадзора рассказала, что во рту у молодого медведя застряла банка из-под сгущенки. По ее словам, хищник сам пришел за помощью к жителям поселка. Тогда Радионова пообещала направить к животному московских ветеринаров.
Помочь белому медведю попытался и местный житель. Он рассказал, что животное не позволило даже приблизиться к себе.
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