Местный житель рассказал о состоянии белого медведя в Красноярском крае

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Ожидающий спасения в Красноярском крае белый медведь перестал близко подпускать к себе людей и выглядит уставшим, рассказал Москве 24 местный житель Дмитрий Калашников.

"Мишка ушел на расстояние около 5 километров от аэродрома. Сегодня уже взял пассатижи. Думаю, надо идти спасать. Если подпустит, то хотя бы банку снять, попытаться ее перекусить бокорезами. Медведь уже не подпускает, уже уставший такой, видно, что тяжко ему. Он с одного места встал, отошел метров на 20, лег", – отметил местный житель.

По его словам, еще вчера к животному можно было подойти на 1,5–2 метра.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что московские ветеринары направятся в Красноярский край для спасения белого медведя. Глава ведомства заверила, что столичные специалисты сделают все возможное для спасения животного, занесенного в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина рассказала, что для спасения зверя необходимо прибытие разных специалистов, среди которых должны быть и охотники, которые смогут загнать животное в замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи.

Эксперт также сравнила жестяную банку, застрявшую во рту у медведя, с капканом. По ее словам, если снять капкан, то животное с раненой ногой долго не сможет выжить без вмешательства врачей. Победой данной поездки и операции можно будет назвать тот факт, что животное живо и здорово, заключила Тараскина.

