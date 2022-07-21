Глава Росприроднадзора рассказала о подготовке к спасению медведя в Красноярском крае

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Специалисты Росприроднадзора контролируют, чтобы белый медведь, ожидающий спасения в Красноярском крае, не ушел в воду. Для его транспортировки подготовлена специальная клетка, рассказала Москве 24 глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Норникель" предоставил вертолет большого размера. Сварена специальная клетка для того, чтобы зверя можно было транспортировать подальше от людей после того, как он будет обездвижен и банка будет изъята из пасти", – отметила она.

После изъятия банки врачи осмотрят язык медведя и оценят степень его повреждения. По словам Радионовой, животное засунуло внутрь банки язык, при этом крышка была вырезана не полностью, из-за чего язык был поранен и опух.

"Надеюсь, что в ближайшие 2–3 часа вертолет взлетит и врач сможет приступить к своей работе", – заключила глава ведомства.

Ранее Радионова рассказала, что московские ветеринары направятся в Красноярский край для спасения белого медведя. Глава ведомства заверила, что столичные специалисты сделают все возможное для спасения животного, занесенного в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина рассказала, что для спасения зверя необходимо прибытие разных специалистов, среди которых должны быть и охотники, которые смогут загнать животное в замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи.

Эксперт также сравнила жестяную банку, застрявшую во рту у медведя, с капканом. По ее словам, если снять капкан, то животное с раненой ногой долго не сможет выжить без вмешательства врачей. Победой данной поездки и операции можно будет назвать тот факт, что животное живо и здорово, заключила Тараскина.

