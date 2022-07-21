Видео: Москва 24

Местные жители показали кадры с белым медведем, ожидающим спасения в Красноярском крае, передает Москва 24. На видеозаписи видно, как зверь с банкой во рту отходит от людей.

По словам очевидцев, в металлической банке застрял язык животного, поэтому медведь не может даже пить. Жители рассказали, что при попытке оказать помощь зверь отходит и не позволяет даже приблизиться. При этом медведь находится на грани смерти.

Московские специалисты, вылетевшие спасать животное, застряли в аэропорту Норильска из-за шторма. Ожидается, что они прилетят только после 13:00. Ветеринары обещали оставить 50 килограммов рыбы на то время, пока медведь будет поправляться и не сможет сам добывать еду.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова рассказала, что московские ветеринары направятся в Красноярский край для спасения белого медведя. Глава ведомства заверила, что столичные специалисты сделают все возможное для спасения животного, занесенного в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина рассказала, что для спасения зверя необходимо прибытие разных специалистов, среди которых должны быть и охотники, которые смогут загнать животное в замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи.

Эксперт также сравнила жестяную банку, застрявшую во рту у медведя, с капканом. По ее словам, если снять капкан, то животное с раненой ногой долго не сможет выжить без вмешательства врачей. Победой данной поездки и операции можно будет назвать тот факт, что животное живо и здорово, заключила Тараскина.

