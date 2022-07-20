Специалист прокомментировала ситуацию с белым медведем в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Для спасения белого медведя, у которого во рту застряла металлическая банка в Красноярском крае, необходимо прибытие специалистов нескольких профессий. Среди них и охотники, которые смогут загнать животное в некое замкнутое пространство для оказания ему последующей помощи, рассказала Москве 24 президент благотворительного фонда "Бим" Дарья Тараскина.

"Нужны специалисты нескольких профессий, в том числе и охотники. Надеюсь, что при снятии инородного предмета с челюсти животного, у него не будет поранена челюсть, ему не понадобится длительное лечение – некая клетка, где за ним возможен каждодневный уход. Надеюсь, что мишка не настолько сильно себя поранил", – отметила она.

Эксперт также сравнила жестяную банку, застрявшую во рту у медведя, с капканом. "Если снять капкан, то животное с раненой ногой долго не сможет выжить без вмешательства врачей. Это длительное лечение и наблюдение", – добавила она.

Победой данной поездки и операции можно будет назвать тот факт, что животное живо и здорово, заключила Тараскина.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сообщила, что московские ветеринары направятся к Красноярский край для спасения белого медведя, который находится на грани смерти. У животного во рту застряла металлическая банка.