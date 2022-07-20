Местный житель рассказал о попытке спасения белого медведя в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
При попытке оказать помощь белому медведю в Красноярском крае животное отходит назад и не позволяет этого. Об этом Москве 24 рассказал местный житель Дмитрий Калашников.
По его словам, о ситуации с хищником он узнал утром, когда приехал в населенный пункт. Когда мужчина подошел к животному, то увидел, что ему очень плохо.
"Подошел, полчаса уговаривал, хотел банку снять. Не подпускает: я к нему, а он от меня, я к нему – он от меня. Я не стал нагнетать", – рассказал Калашников.
Он поведал, что у медведя в банке застрял язык, поэтому он не может даже пить. Калашников пообещал попытаться помочь животному на следующий день.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поведала, что московские ветеринары направятся в Красноярский край для спасения белого медведя, который находится на грани смерти. У животного во рту застряла металлическая банка. Глава ведомства заверила, что столичные специалисты сделают все возможное для спасения животного, занесенного в Международную красную книгу и Красную книгу России.
Ветеринары Московского зоопарка отправились в Красноярский край, чтобы спасти медведя
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