Усыплять раненого белого медведя не будут – Росприроднадзор

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Раненого белого медведя из Красноярского края не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

"К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона – в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", – написала Радионова.

Она подчеркнула, Росприроднадзор обратился в российское правительство с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка за самоотдачу и любовь к животным.

Радионова добавила, что правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у раненого медведя из Красноярского края миозит, сломаны ребра, а также обнаружен металл в грудной полости.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

