Усыплять раненого белого медведя не будут – Росприроднадзор

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"
Раненого белого медведя из Красноярского края не будут усыплять, врачи продолжают его лечить, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
"К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона – в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов", – написала Радионова.
Она подчеркнула, Росприроднадзор обратился в российское правительство с просьбой отметить врачей и сотрудников зоопарка за самоотдачу и любовь к животным.
Радионова добавила, что правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем.
Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что у раненого медведя из Красноярского края миозит, сломаны ребра, а также обнаружен металл в грудной полости.
Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.
В Московском зоопарке сообщили об улучшении состояния раненого белого медведя
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