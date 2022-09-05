Операция по спасению белого медведя началась в Красноярском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Раненого белого медведя перевезли авиацией из Диксона в Норильск, где им займутся московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора, сообщает РИА Новости.

Просьба помочь со спасением зверя поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Инспекторы ведомства сразу отправились в Диксон.

Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Норильск. По предварительным данным, медведь серьезно ранен.

"Для оказания помощи животному прибыли московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Но сейчас речь идет о спасении животного, поэтому мы действуем сообща. Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника", – заявил глава краевого министерства Павел Борзых.

За последнее время это уже второй выход белого медведя к людям в Диксоне. В июле ветеринары спасли зверя, во рту которого застряла жестяная банка. По словам местного жителя, язык у медведицы был порезан не сильно: раны были сверху и снизу.

