В Московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

У раненого медведя из Красноярского края миозит, а также обнаружен металл в грудной полости, заявила генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова

"У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник. Также врачи определили обширный миозит – предположительно, от бокового удара", – написала она в своем телеграм-канале.

Кроме того, у животного сломаны ребра.

В понедельник, 12 сентября, к медведю на осмотр приедет невролог, после чего будет вынесен окончательный вердикт.

"Несмотря на такие новости, мишка по-прежнему выглядит "бодрячком", его хороший аппетит тоже никуда не пропал", – добавила Акулова.

Ранее она заявила, что в состоянии раненого белого медведя наблюдается положительная динамика. Акулова добавила, что животное передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале сентября. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

