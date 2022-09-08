В Московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

В состоянии раненого белого медведя наблюдается положительная динамика. Об этом в своем телеграм-канале рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, с утра медведь выглядит "бодрячком". Акулова добавила, что животное передвигается по внутреннему помещению, выбирая наиболее удобное место.

"Хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным", – подчеркнула Акулова.

Она отметила, что состояние задних лап медведя остается без изменений. Утром пострадавший получил обезболивающие и антибиотики.

"По взгляду видно, что мишка хочет жить. Мы сделаем все возможное", – написала Акулова.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары выявили входные отверстия разного диаметра.

При этом причиной обездвиживания задних конечностей медведя стал отек спинного мозга.

